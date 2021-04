Fuochi: “La Virtus è in linea con gli obiettivi prefissati. Ritorno con Kazan? Attenzione al pubblico”

Ospite della seconda edizione di Sportoday, Walter Fuochi ha commentato la vittoria della Virtus in gara1 nella semifinale contro Kazan. La Segafredo sarà attesa venerdì dal ritorno in Russia:

"In semifinale rimangono le squadre più forti, quindi era chiaro che non fosse una passeggiata per la Virtus. L'obiettivo è l'Eurolega, ma la semifinale non basterà. Teodosic ha giocato una grande partita, ma anche Pajola è sembrato un veterano per come ha giocato.