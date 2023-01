Fuochi: “Il Bologna all’Olimpico se la giocherà. Belinelli? Non è soddisfatto”

Intervenuto a Sportoday su E'Tv Rete 7, il collega di Repubblica Walter Fuochi ha parlato della situazione in casa Bologna e Virtus . Si parte dai rossoblù impegnati a Roma in Coppa Italia:

"Io andrei addosso alla partita di Coppa Italia, l'obiettivo è stimolante e solo dopo penserei alle successive. La vittoria della Cremonese a Napoli incoraggia gli umili e il Bologna può sperare di portare qualcosa a casa dall'Olimpico. Spiace per Sansone che era ritornato in auge ma è stato veramente sfortunato. Formula Coppa Italia? Per molte squadre il campionato è più importante e spesso in coppa gioca il secondo portiere o comunque una formazione molto lontana da quella tipo. Nulla è stato fatto per rendere popolare e godibile la Coppa Italia, ma i primi colpevoli sono i club".