Fuochi: “Il pari mi ha lasciato di sasso. Secondo gol? Concorso di colpa”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Walter Fuochi ha analizzato il momento del Bologna. Il giornalista ha iniziato partendo dal finale scellerato dei rossoblu contro il Parma per poi discutere della partita e dei suoi protagonisti. Ecco le sue dichiarazioni.

“Il pareggio del Parma mi ha lasciato davvero di sasso. Il Bologna due gol nel recupero non li aveva mai subiti. Purtroppo spesso si crea una sorta di area di amichevole che stempera la tensione e fa commettere errori che nel calcio normale non si vedrebbero. Sono cose assurde, ma che succedono. La giornata di ieri a livello statistico ha visto il maggior numero di gol segnati nel recupero: ben sei. Ieri il calo di attenzione è stato troppo palese, i due gol sono stati davvero a stretto giro. Ti fa restare incredulo, ma sono cose che sono successe anche in finale di Champions League”.