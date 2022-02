Fuochi: “Effe e Virtus? Non si festeggia. Bologna? Per una volta esultiamo”

"C’è da riflettere e da rimediare in entrambe le case: la Virtus deve risalire dal brutto risultato di Coppa Italia, la Fortitudo deve risalire dall’ultimo posto in classifica sistemando la squadra con le ultime operazioni di mercato. È necessario risanare una questione economica disciplinare: non si festeggia in nessuna delle due case.

Per quanto riguarda la Virtus, Baraldi ha trasmesso la direttiva che non si cambia, anche se una settimana fa Scariolo aveva trasmesso la speranza che si potesse aggiungere almeno un pezzo, forse non accadrà. C’è stato un dibattito nel quale si discuteva se fosse meglio ingaggiare una guardia o un pivot, dibattito che è stato interrotto per la volontà di riflettere da parte della società che sta pensando di rimanere con l’organico attuale: la Virtus non cambia. La F viceversa è in movimento e cercherà di vendere Totè, ma a ora nulla di ufficiale. Cercherà di acquisire un giocatore nei ruoli piccoli, valorizzando magari Borra. Nelle soste si lavora per sistemare le squadre, vedremo se sarà così anche questa volta."