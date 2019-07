Fuochi: “E’ finita l’era dei grandi nomi a fine carriera. Pulgar? La clausola non…”

Il giornalista di Repubblica Walter Fuochi ha fatto il punto sul Bologna durante la trasmissione televisiva Sportoday. Queste le sue parole:

“La società vuole puntare sui giovani per valorizzarli, sia per trattenerli in squadra per tanto tempo sia per rivenderli e creare delle plusvalenze importanti. Ormai i grandi nomi che venivano a Bologna per finire la carriera è il passato. E’ stata voltata pagina. Per i tifosi potrebbe essere stimolante andare allo stadio e vedere i progressi della squadra, vederla crescere partita dopo partita.”