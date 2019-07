Fuochi: “Cederei Santander solo se ne arrivasse uno migliore”

“In generale il Bologna si sta muovendo bene. Santander? Lo cederei solo se arrivasse qualcuno migliore. Il suo campionato è ampiamente sufficiente. Non ha fatto tanti gol, ma ne ha fatti di importanti. Destro? Mihajlovic lo osserverà e vedremo cosa deciderà. Il tecnico ha lavorato sulla sua testa l’anno scorso, e questo può fare la differenza. Mi sembra giusto tenere un altro anno Palacio. Kean viene paragonato a Balotelli per via di qualche sbandata comportamentale, ma alla Juventus ha fatto buone cose. Le qualità ce le ha, poi vedremo cosa succederà”.

