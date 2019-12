Fumata nera in Serie A. Oggi, lunedì 2 dicembre, poteva essere una giornata importante per la Lega Calcio, ma così non è stato. I presidenti dei club si sono infatti radunati attorno all’ora di pranzo all’Assemblea di Lega nel tentativo di trovare il sostituto di Micchiché, dimessosi a sorpresa qualche settimana fa. Così però non è stato: sono stati infatti circa una quindicina le schede nulle. A questo punto, si va verso la nomina di Cicala come presidente “ad acta”.