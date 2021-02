Freuler, Hickey e Samir: tre pesi e tre misure diverse

Tre episodi e tre valutazioni diverse.

Ad accumulare i falli di Freuler, Hickey e Samir teoricamente un unico regolamento, ma con sfaccettature diverse. Partiamo dall’episodio più recente: nel match di Champions di ieri sera tra Atalanta e Real Madrid, vinto per 1-0 dai blancos, al 17′ Freuler commette un fallo al limite dell’area su Mendy, lanciato a rete. Intervento nello spirito del gioco, senza cattiveria e forse non da Dogso, cioè fallo su ovvia occasione da rete. Risultato: rosso diretto. E il VAR? E’ la domanda che si sono fatti ieri a Bergamo e che si stanno facendo anche qua a Bologna, visto l’episodio contorto che ha visto protagonista Aaron Hickey contro il Sassuolo. Da un fallo nemmeno ravvisato dall’arbitro in diretta su Muldur, a un cartellino rosso dopo il consulto del video. Anche in questo caso, l’errore è doppio: non solo da parte del giudice di gara La Penna per non aver sanzionato l’intervento, scomposto ma da cartellino giallo, ma anche da parte di Nasca al monitor, che ha richiamato il collega. E veniamo all’episodio più di vecchia data: partita Bologna-Udinese, al 26′ Samir interviene in modo pericoloso su Orsolini, l’arbitro Ayroldi estrae il giallo, ma il VAR avrebbe dovuto richiamare il fischietto di Molfetta a vedere le immagini, valutando l’intervento non da ammonizione ma da rosso diretto, e quindi chiaro errore. Da Bergamo a Bologna, da Gasperini a Bigon: tutti arrabbiati con il VAR e il regolamento, non interpretato in maniera univoca.