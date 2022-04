Franco Cervellati: “Tutto sommato un buon pareggio. Parlando da tifoso…”

Il commento di Franco Cervellati

"Un pareggio in emergenza contro la solita Udinese molto fisica, tutto sommato è un buon punto. Parlando da tifoso un 2 a 2 in casa contro l'Udinese non mi può soddifare. Brutta classifica? Io non so se Saputo sia contento di vedere un Bologna tredicesimo che non batte una Udinese dodicesima. Il famoso obiettivo del decimo posto alla fine non è stato centrato. Gli stimoli sono pochi, abbiamo un campionato da finire per poi ripartire"