Francia: “Il Bologna sarà una squadra scomoda per molti”

Ospite ai microfoni di Sport Today, Marco Francia ha parlato dell’allenamento odierno del Bologna e della partita con il Verona: “Una finta seduta a porte aperte oggi. Schouten continua il differenziato. Come formazione vedo una squadra simile a quella di Pisa, con qualche incognita. Soprattutto Denswil, se ci sarà probabilmente Tomiyasu andrà a destra, sennò magari il giapponese al centro e Mbaye a destra. A centrocampo, Poli ha una maglia, poi ballottaggio tra Dzemaili e Kingsley. Non mi sbilancio sull’attacco. Fatico a immaginare Palacio fuori, ma Destro sembra un titolare fisso. Magari el trenza andrà sull’esterno, e in quel caso verrebbe sacrificato Sansone, con Soriano e Orsolini a completare la trequarti.”

