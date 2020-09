FOTO – Stadio Dall’Ara, ecco la Galleria del Tempo

Sabato 3 ottobre, in occasione del 111° compleanno del Bologna, ripartono con una grande novità gli appuntamenti con il Dall’Ara Stadium Tour.

Da quest’anno le visite guidate prenderanno il via dall’Antistadio (via Andrea Costa 167/2) attraverso il lungo tunnel che porta all’interno del Dall’Ara e che è stato trasformato in una “Galleria del Tempo” che ripercorre con immagini e testi i 111 anni di storia del Bologna stagione per stagione. I visitatori avranno la possibilità di affrontare un vero e proprio viaggio nella memoria prima di immergersi nell’atmosfera magica del Dall’Ara.

La galleria, lunga 120 metri, è stata realizzata con la collaborazione grafica di Sdb, mentre molte delle immagini utilizzate appartengono all’Archivio Breveglieri (Minerva Edizioni). La Galleria del Tempo comprende tutte le immagini dei 917 giocatori che hanno vestito finora la maglia del Bologna in gare ufficiali dal 1909 a oggi ed è destinata ad arricchirsi nel tempo con l’aggiunta della foto di ogni nuovo esordiente.