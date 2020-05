FOTO – Qui Casteldebole, primo allenamento di squadra

Primo allenamento collettivo oggi per il Bologna a Casteldebole.

Attorno alle 17, con i primi caldi che si palesano in città, la squadra è scesa in campo per la prima seduta collettiva post lockdown. In attesa di sapere con esattezza se e come riprenderà il campionato, l’intero organico rossoblù si è allenato al Niccolò Galli sotto gli occhi di Sinisa Mihajlovic. Per la squadra esercizi fisici ed atletici, possesso palla ed esercitazioni specifiche 10 contro 10 senza porte e in seguito partitella regolare. E’ la prima giornata di ripresa dell’attività, un primo passo verso la normalità.

Foto ufficiali Bfc.