Grande supporto per il Bologna che stasera affronterà il Benevento nell’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A.

Attorno alle 18 si sono infatti adunati i gruppi della Curva Andrea Costa all’esterno dello stadio Dall’Ara per infondere la giusta carica in vista della partita contro l’ex Pippo Inzaghi. Via Andrea Costa invasa di bandiere e colori rossoblù in questo momento in cui gli stadi restano vuoti. Ecco gli scatti dell’inviato Davide Gerosa.