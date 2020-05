Fortitudo, Stipcevic può restare anche l’anno prossimo

Si è aperto definitivamente il sipario sul mercato della Fortitudo. Un mercato che potrebbe vedere molti movimenti sia in entrata che in uscita. Nell’ambito delle entrate i nomi sono soprattutto quelli di giovani italiani. Raffreddatasi la pista che porta a Mattia Palumbo, resta caldo il nome di Riccardo Visconti. Un arrivo della guardia di Mantova potrebbe coincidere con la cessione di Daniele Cinciarini, a cui piacerebbe restare a Bologna, nonostante il forte interesse in A2.

Necessita invece maggiori riflessioni la figura di Rok Stipcevic. Il croato ha un biennale in atto ma entrambe le parti potrebbero decidere di separarsi. Le prestazioni quest’anno non sono state convincenti. L’esperienza del croato potrebbe però tornare utile in caso di iscrizione alla Champions League, aiutando giocatori come Fantinelli, alla prima esperienza fuori dalla penisola. Forse Stipcevic potrebbe abbracciare un ruolo minore in regia, ma con maggiore libertà in fase realizzativa.

Fonti: Stadio e Carlino.