Fortitudo, Luca Dalmonte sarà il nuovo coach

Dopo l’esonero di Meo Sacchetti, arrivato nella giornata di ieri, la Fortitudo ha scelto il suo nuovo coach.

Sarà Luca Dalmonte a sostituire il ct della Nazionale sulla panchina biancoblù. L’allenatore imolese conta già un passato in Fortitudo come vice tra il 1993 e il 1998, con un ricordo particolare: l’unica partita da head coach disputata in campionato fu il derby contro la Virtus del 1996, vinto per 80 a 63. Oggi e domani la squadra sarà però affidata a Stefano Comuzzo, vice di lungo corso della Effe, che la guiderà quindi anche nella partita contro Bilbao in Champions League. Coach Dalmonte esordirà sabato sera a Pesaro.

Fonte-Carlino