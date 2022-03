Fortitudo – Giuliante: “Vittoria con Treviso che dà fiducia per il derby”

“La Fortitudo contro Treviso si è comportata bene facendo un salto di qualità, restando in partita e spremendo alcuni giocatori come Procida e Durham. È riuscita a fare quello che doveva, anche con difficoltà perché Treviso è stata brava. È stato messo un primo tassello, la partita con la Virtus sarà altrettanto importante. A proposito di Vitus c’è da fare i complimenti alla società per i nuovi acquisti. Martino ha detto che secondo lui la squadra arriva al derby preparata dopo questa vittoria, chiaro che può esserci un dislivello tra le due squadre ma il derby è una partita a sé, vincendo con Treviso si arriva con più fiducia.”