Fortitudo, domani il ritorno in Serie A contro Pesaro

Finalmente sarà di nuovo Serie A per la Fortitudo. Dopo 10 lunghi anni la formazione biancoblu tornerà a giocare una partita di Serie A. Ad attendere la Effe c’è la trasferta di Pesaro, contro una diretta concorrente per la salvezza. Con Sims infortunato e Stephens non ancora disponibile (problemi nel tesseramento) per l’incontro, l’Aquila giocherà senza un centro. Daniel sarà costretto a reggere la maggior parte del lavoro sulle proprie spalle, alternandosi con Leunen nel ruolo di 5.

Nonostante la partita non nasca sotto i migliori auspici, Martino non ha perso la confidenza maturata dagli ottimi risultati della preseason. L’allenatore si è infatti detto emozionato e curioso del proprio esordio nel massimo campionato. L’idea è che nonostante le assenze sotto le plance, si possa portare a casa il risultato. Entusiasmo condiviso dal tifo fortitudino, che domani invaderà la città marchigiana. Si prevedono infatti 700-800 tifosi bolognesi a Pesaro.