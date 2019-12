Fortitudo, Daniel recupera, PalaDozza esaurito per la sfida a Reggio Emilia

Buone notizie in casa Fortitudo dopo il derby poco fortunato. Sarebbe infatti pronto al rientro Ed Daniel, il lungo fermo da ormai una settimana per i postumi di un’influenza, sembra essersi ristabilito. Il giocatore si è allenato oggi a parte e domani dovrebbe tornare definitivamente in gruppo.

Una notizia che farà felice il popolo biancoblu. Tifo che ha risposto presente per il ritorno al PalaDozza contro Reggio Emilia. Il club ha infatti comunicato pochi minuti fa il tutto esaurito del palazzetto in vista del match di domenica 5 gennaio. Prima di Reggio però la delicata trasferta di Trieste attende la Effe bianco scudata.