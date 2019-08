Fortitudo Baseball campione d’Italia, le congratulazioni del Bologna

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna si congratula con la Fortitudo Baseball, per la conquista del suo dodicesimo scudetto. Nella notte di ieri i biancoblu hanno sconfitto per 4-0 il San Marino, chiudendo con un secco tre a zero la serie per il titolo italiano, bissando lo scudetto conquistato lo scorso anno. Quest’anno la Fortitudo ha centrato per la prima volta nella sua storia la doppietta Scudetto e Coppa dei Campioni.

Nel suo comunicato i rossoblu scrivono: “Il Bologna Fc 1909 festeggia l’ennesima grande vittoria insieme a tutti i tifosi bolognesi facendo i complimenti al Presidente Michelini, agli atleti, ai dirigenti, al manager Frignani e a tutto lo staff della Fortitudo Bologna per il titolo nazionale e per aver riportato ancora il nome della nostra città sul tetto d’Italia, nella stessa stagione della conquista del massimo alloro europeo.”