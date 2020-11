Fortitudo – Banks: “Non vedo l’ora di giocare il derby, può svoltare la stagione”

Nell’intervista a Repubblica, Adrian Banks ha parlato del derby di domenica e del momento della Fortitudo. Queste le sue parole:

Il derby

“Non vedo l’ora di giocarlo, anche se è a porte chiuse. Abbiamo giocato due derby in pre-season, ma questo è quello vero. E’ bello sapere di essere parte di qualcosa di importante nella storia del basket italiano. E’ una stagione strana, ma sicuramente, con o senza pubblico, questo derby può segnare un grosso punto di svolta per noi, è la partita migliore che ci possa capitare in un momento difficile. Sarebbe importante giocare una grande gara, mettendoci la giusta energia, anche se non dovessimo vincere.”