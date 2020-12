Fortitudo, Baldasso: “Contento di essere qua, mi ha convinto il progetto. Andavo in Fossa…”

L’ultimo acquisto della Fortitudo Tommaso Baldasso si è presentato quest’oggi ai suoi nuovi tifosi. Arrivato dopo il fallimento di Roma, il giocatore nel giro della Nazionale ha espresso tutta la sua gioia e soddisfazione per essere arrivato alla Effe, ambiente che già conosceva. Ecco le sue parole:

“Sono molto contento di essere qua, mi ha convinto subito il progetto della società. Sono a disposizione del coach, voglio dare una mano. Conoscevo il mondo Fortitudo perchè anni fa venni a fare torneo e mio padre che è tifoso mi portò a vedere gara 3 e gara 4 dei playoff in Fossa. Ebbi subito delle buone impressioni dell’ambiente e sono rimasto legato a questa squadra. Di solito si cerca di slegare tifo e parte lavorativa ma a volte è difficile riuscirci, e questa per me è una sfida. Cercherò di dare una mano e proverò a migliorare questa squadra”.