Fonseca: “Pronti per il Bologna”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di domani, Paulo Fonseca parla della partita e della situazione in casa giallorossa con due importanti recuperi in mezzo al campo.

Le sue parole riguardo il recupero di Pastore e Mkhitaryan:

“Entrambi si sono allenati normalmente, Enrich sta meglio rispetto a Javier ma tutti e due sono convocati”

Sulla situazione inerente agli arbitri:

“Contro il Sassuolo non abbiamo perso perchè l’arbitro ha sbagliato ma è evidente che rispetto ad altre squadre subiamo più cartellini gialli di quanti ne meritiamo in realtà”.

Fonte: SkySport