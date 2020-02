Fonseca: “Abbiamo accusato la sconfitta col Sassuolo”

La mette sul piano mentale Fonseca al termine della sconfitta interna della Roma contro il Bologna. Per il tecnico giallorosso la squadra sta vivendo un periodo di mancanza di fiducia, probabilmente derivante dalla brutta partita di Reggio Emilia.

“E’ normale che i tifosi fischino, abbiamo perso in casa e veniamo da due sconfitte in fila. Non possono essere soddisfatti – ha ammesso – Sono preoccupato? Tatticamente no, sulla fiducia della squadra sì. Abbiamo accusato la sconfitta col Sassuolo e oggi non eravamo tranquilli in campo, è stato evidente. Se si guardano i tre gol presi direi che si è vista la difficoltà. Credo sia solo una questione mentale, perché una squadra che vuole vincere non può accusare così. Dobbiamo reagire”.