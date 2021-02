Fogli: “Bologna non merita tutto questo, ora Mihajlovic si scusi”

Intervistato dal Corriere di Bologna in merito alla questione Mihajlovic-tifosi, Romano Fogli ha espresso la sua opinione, invitando il tecnico serbo a scusarsi al più presto per quanto accaduto. Ecco le sue parole:

“Sinceramente speravo che a oggi potesse già essere tutto risolto. E’ un momento difficile per il calcio italiano, con gli stadi vuoti e i tifosi che non possono andare a vedere la propria squadra. Posso capire un po’ di nervosismo da parte di Mihajlovic magari incrementato da un disaccordo con la società per non avergli preso un attaccante, senza dimenticare che in questo momento il presidente è lontano. Nel calcio le colpe sono sempre state di tutti, ma con quelle frasi Sinisa ha sbagliato e non ci vuole tanto a scusarsi con sincerità e ripartire”.