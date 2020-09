Fogacci: “Serve un attaccante, no a Balotelli”

Intervenuto a Pomeriggio Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, condotto da Francesca Bolognini, il collega Matteo Fogacci ha espresso il suo punto di vista sul mercato:

“Sono convinto che il Bologna abbia messo in conto di spendere almeno 10 milioni in questa sessione di mercato. Senza un attaccante abbiamo visto lunedì sera le difficoltà riscontrate, se Barrow non si inventa qualcosa là davanti si combina poco. Il gambiano contro il Milan è stato ingabbiato bene dalla difesa rossonera, Pioli ha fatto un bel lavoro riuscendo ad impedire al ragazzo di esprimersi con qualità in mezzo al campo. Con Santander il Bologna non riesce a girare. Mihajlovic lo impiega gli ultimi 10-15′ minuti di partita per tentare un assedio finale o tenere su la palla. Credo che questo sia un utilizzo sbagliato del Ropero e i tanti infortuni non l’hanno aiutato a trovare spazio”.