Fogacci: “Non credo che Tomiyasu uscirà, sulla società dico che…”

Intervenuto a Pomeriggio Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, condotto da Francesca Bolognini, Matteo Fogacci si è espresso così sul mercato del Bologna:

“Mercato? Partiamo dal presupposto che il Bologna non punterà all’Europa, dunque se la squadra dovesse rimanere così va benissimo. Supryaga avrebbe fatto un campionato di adattamento alla Serie A. Se non dovesse arrivare ce ne faremo una ragione. La Gazzetta dello Sport dice che Tomiyasu si sta allontanando dal Milan e a 3 giorni dalla fine del mercato sarebbe stato difficile trovare un sostituto anche perchè il giapponese è un giocatore affidabile e duttile. Il Milan poi per il difensore centrale vuole spendere 10-15 milioni e per questo motivo secondo me la trattativa non si farà, in più non c’è ancora un’offerta ufficiale”.