Fogacci: “No agli svincolati. Mihajlovic e Santander devono ritrovarsi. Su Dominguez…”

Ospite di Francesca Bolognini a Radio Nettuno Bologna 1, il collega di Stadio Matteo Fogacci, ha espresso la sua opinione su Saputo, Dominguez e il rapporto tra Mihajlovic e Santander:

“Se a Saputo è contento di come sta gestendo le cose e l’operato dei suoi dipendenti, allora va bene così e deve andare bene a tutti. Non penso che il problema del Bologna sia avere 3 direttori sportivi, è chiaro che ci si poteva aspettare di più dal mercato. L’impressione comunque è che, nonostante siano in 3, non si pestino i piedi e facciano gioco di squadra, questo è importante.