Nel corso di Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1 Matteo Fogacci ha dato una sua opinione sul momento del Bologna dopo quello che è successo nel pre-partita di Bologna-Benevento. Ecco il suo commento:

“Mihajlovic non mi sembra abbia molta voglia di fare incontri con i tifosi e infatti fino all’ultimo c’era incertezza sulla sua presenza. Anche perché, secondo me, non ha nulla da raccontargli”.