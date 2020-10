Focolaio Lazio, la situazione

C’è una situazione incerta in casa Lazio. I biancocelesti avevano effettuato i tamponi 48 ore prima del match di Champions di ieri. Di questi tamponi non si conosce l’esito, ma diversi giocatori non si sono allenati e non sono partiti per la trasferta europea. Ieri è uscito il comunicato ufficiale della Lazio dove riportava che nello svolgimento dei tamponi si sono verificati dei casi con alcune criticità e alcuni dubbi. La società ha messo subito in isolamento domiciliare questi casi per poter effettuare nei prossimi giorni nuovi test. Domani mattina i biancocelesti effettueranno i tamponi decisivi per capire meglio questa situazione e valutare il rinvio del match contro il Torino in campionato.

Da ricordare che sabato, in campionato, la Lazio ha affrontato il Bologna. I rossoblù hanno effettuato oggi i tamponi e domani si sapranno gli esiti. Domenica tutto il gruppo squadra del Bologna era risultato negativo.