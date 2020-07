Fiorentina-Bologna, Mihajlovic torna al Franchi

Domani sera il Bologna sarà di scena allo stadio Franchi di Firenze contro la Fiorentina, gara valida per la 37^ giornata di Serie A. Sarà probabilmente un match particolare anche per Sinisa Mihajlovic, che ha allenato la Viola in passato. Dopo l’esperienza a Catania, infatti, il tecnico serbo si è trasferito a Firenze nell’estate del 2010. Il mister ha totalizzato sulla panchina della Fiorentina 52 presenze tra Serie A e Coppa Italia, prima di esser esonerato nel novembre del 2011.

Il bilancio dice 18 vittorie, 18 pareggi e 16 sconfitte, condite da 66 gol fatti e 56 subiti, per una media totale di 1,38 punti a partita. Nella stagione 2010/11 – l’unica in cui Mihajlovic è rimasto dall’inizio alla fine – la Fiorentina ha chiuso il campionato di Serie A al 9^ posto in classifica con 51 punti.