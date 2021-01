Fiorentina-Bologna, le probabili formazioni

Questo pomeriggio alle 15 al Franchi, il Bologna scenderà in campo contro la Fiorentina, match valido per la quindicesima giornata di campionato. Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

Sinisa Mihajlovic schiera Da Costa in porta(Ravaglia è ancora fuori) e recupera De Silvestri a destra e Dijks a sinistra. In mezzo problema al polpaccio per Medel, tornerà Tomiyasu centrale. A centrocampo ci sarà Schouten, che sta ritrovando la forma migliore, in coppia con Dominguez. Davanti potrebbe giocare dal primo minuto Orsolini, con Soriano e Barrow a completare il terzetto dietro Palacio unica punta. Dall’altra parte, Prandelli riconferma la stessa formazione che ha battuto la Juve, con Barreca che ha vinto il ballotaggio a sinistra con Biraghi. In attacco ancora spazio al tandem Ribery–Vlahovic.

Fiorentina(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Barreca; Ribery, Vlahovic.

Bologna(4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Fonte-Stadio