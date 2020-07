Fiorentina-Bologna, le probabili formazioni

Rotazioni corte in difesa per Mihajlovic, ma anche con l’assenza in attacco di Rodrigo Palacio. Il tecnico serbo stasera a Firenze dovrebbe cambiare qualcosa rispetto al Lecce ma non stravolgere la formazione. Dietro linea obbligata con Mbaye, Danilo, Denswil e Dijks, in mediana spazio di nuovo a Dominguez che dovrebbe affiancare Medel, in avanti, senza Palacio, Barrow potrebbe fare la prima punta con Orsolini e Sansone a supporto e Soriano trequarti. Nella viola tridente Chiesa, Vlhaovic, Ribery.

Fiorentina (3-4-2): Terracciano, Caceres, Pezzella, Milenkovic; Dalbert, Castrovilli, Pulgar, Lirola; Chiesa, Vlhaovic, Ribery. All. Iachini.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic.

Fonte Corriere dello Sport.