Fiorentina-Bologna, le info trasferta

La ACF Fiorentina comunica, in relazione a #FiorentinaBFC della 21° giornata in programma domenica alle 18 al Franchi, che è aperta la vendita del Settore Ospiti al costo di 20€ per i soli possessori di fidelity card del Bologna fino alle ore 19 di giovedì poi, fino alle ore 19 di sabato, sarà possibile acquistare anche per i non possessori di fidelity card nel caso ci sia ancora disponibilità di biglietti. Canali di vendita: punti Vivaticket o online qui.