Fiorentina-Bologna, le formazioni ufficiali

Novità in difesa per Sinisa Mihajlovic nella formazione che tra poco affronterà la Fiorentina. Gioca Corbo al fianco di Danilo con Mbaye e Denswil esterni. In avanti invece non c’è Santander ma Barrow, Sansone e Orsolini ai lati con Soriano trequarti. Nella Fiorentina Ribery non gioca, coppia d’attacco Chiesa-Cutrone.

Fiorentina (3-5-2): Terracciano, Caceres, Pezzella, Milenkovic; Venuti, Pulgar, Castrovilli, Ghezzal, Dalbert; Chiesa, Cutrone. All. Iachini.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Mbaye, Danilo, Corbo, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic.