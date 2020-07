Fiorentina-Bologna, i precedenti

Mercoledì sera il Bologna sarà al Franchi di Firenze ad affrontare la Fiorentina, gara valida per la 27^ giornata di Serie A. Le due squadre si sono scontrate in totale nella loro storia ben 147 volte: 43 vittorie rossoblu, 48 pareggi e 56 successi della Viola. Considerando però solo le gare giocate in Toscana, il bilancio è ancora più netto: 38 trionfi a 14 per i padroni di casa.

La gara d’andata al Dall’Ara è terminata 1-1 grazie alla perla allo scadere su punizione di Orsolini. Il Bologna però non batte la Fiorentina dal febbraio 2013: in quell’occasione vinse per 2-1 tra le mura amiche. L’ultimo successo degli emiliani sulla Viola al Franchi risale al gennaio 2010: gli ospiti ebbero la meglio per 1-2 grazie alle reti di Gimenez e Di Vaio. Nel nuovo secolo, il Bologna ha superato la Fiorentina in appena 4 occasioni – di cui 3 al Dall’Ara: per il resto 12 pareggi e 12 sconfitte.