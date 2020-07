Fiorentina-Bologna, assenza in attacco per il Bologna: ecco chi può sostituirlo

In gol contro il Lecce, Rodrigo Palacio, nonostante l’età ormai avanzata, non smette di essere decisivo.

L’argentino che si è legato al Bologna per un’altra stagione sta vivendo una nuova giovinezza in maglia e rossoblu e si appresta a concludere un’altra grande stagione.

El Treza nonostante un momento d’oro dovrà però rinunciare alla partita di Firenze, fatale per lui l’ammonizione rimediata contro il Lecce che gli è costata un turno di squalifica.

Un’assenza pesante quindi quella di Palacio, visto il grande momento di forma e la voglia instacabile di stupire ancora. Al suo posto nelle prime prove a Casteldebole è stato utilizzato Santander.