Mihajlovic ha parlato alla squadra: fine del Bologna ‘borghese’

Lo aveva annunciato domenica quando i suoi sono andati a trovarlo ed omaggiarlo sotto la sua finestra: “Mercoledì ne riparliamo, non abbiamo fatto una grande partita”.

Sinisa Mihajlovic ieri ha dunque parlato alla squadra prima che iniziasse la seduta di allenamento pomeridiana. I concetti ribaditi ricalcano un po’ quelli che già De Leo aveva pronunciato in conferenza stampa, parlando di un Bologna troppo ‘borghese’ e sfilacciato nel primo tempo. Il tecnico serbo ha voluto mandare un messaggio chiaro alla squadra: sette punti in tre partite sono un ottimo bottino, ma serve migliorare e da ora in avanti guai a rilassarsi.

Per Sinisa il Bologna deve essere sempre quello del secondo tempo, sfrontato, coraggioso, ma con maggiore lucidità. Meno ‘borghese’, in sintesi, ma nemmeno sprovveduto. Serve concentrazione sempre, per novanta minuti, e lavorare con ancora maggiore intensità proprio per non rallentare adesso, quando cioè un calendario in discesa si farà più duro. Si avvicinano le prove del nove e per Mihajlovic il Bologna dovrà arrivare pronto, sia dal punto di vista tecnico-tattico, limitando gli errori individuali commessi, sia mettendo in campo quella mentalità che da febbraio a oggi si è praticamente sempre vista. Cuore caldo e testa fredda, per un Bologna che non perde in casa dal 24 febbraio scorso.

