FIGC – Gravina rieletto presidente

Gabriele Gravina è stato eletto nuovamente come presidente della FIGC. Continuerà dunque a essere il numero uno della Federazione per i prossimi 4 anni dopo aver battuto Sibilia con il 73.45% dei voti contro il 26.25% del suo sfidante. Gravina ha commentato così:

“Grazie per la vostra dedizione e pazienza, il secondo tempo della partita sta per cominciare, vi ringrazio per la partecipazione a questa assemblea e per la fiducia. Il consenso e l’entusiasmo che mi avete riconosciuto hanno consolidato un’elaborazione del progetto strategico con cui mi sono presentato oggi. Il nostro movimento ha sofferto sul piano umano e sociale, prima che economico. Un movimento che come altri comparti del nostro paese è pronto a ripartire, non potevamo fermarci e non ci fermeremo. Sentiamo la responsabilità di migliaia di giovani a cui dobbiamo dare un calcio più bello, solido e sostenibile. Allacciamo gli scarpini e iniziamo a giocare. Grazie ancora”.