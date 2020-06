Figc contro Lega, oggi la resa dei conti

Quella di oggi è da considerarsi come una giornata fondamentale per il futuro del calcio italiano. Sono tante infatti le questioni in bilico per quanto riguarda la ripresa del campionato e la sua possibile conclusione.

Con il Consiglio Federale in programma questo pomeriggio si svolgerà un incontro fondamentale per la ripresa del campionato e che vedrà dibattere i vari rappresentanti di Lega e FIGC sulle questioni relative l’algoritmo ed il capitolo promozioni e retrocessioni.

Fonte: Il Messaggero