FIGC – Chi non rispetta il protocollo rischia l’esclusione dal campionato

Stanno continuando i controlli da parte degli ispettori della procura federale per accertarsi sulle condizioni di sicurezza negli allenamenti delle squadre di Serie A. Al momento non sono emerse particolari violazioni del protocollo da parte delle squadre. Nella riunione post Comitato di Presidenza della FIGC è però emersa una proposta molto forte per tenere alto il livello di sicurezza.

Chi non rispetterà il protocollo infatti potrebbe venire direttamente escluso dal campionato. Senza diritto di replica. Una sanzione molto pesante che potrebbe venire ratificata nei prossimi gironi. Una decisione però che mostrerebbe la ferrea volontà dei club di non voler rifermare il campionato, una volta ricominciato. Gabriele Gravina presto incontrerà il ministro della Salute, Speranza, per discutere del nodo quarantena sul protocollo, per rendere meno pesante le implicazioni di un caso positivo tra i giocatori.

Fonte: Sport Mediaset.