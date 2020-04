FIFA – Contratti fino a fine stagione e calciomercato, le raccomandazioni

Al momento il problema più complicato da gestire in seno alla FIFA sono mercato e scadenza dei contratti. La Federazione, di fatto non può imporre nulla alle rispettive federazioni nazionali. Infantino ha deciso però di muoversi con raccomandazioni molto forti. L’indicazione riguardo i contratti è semplice: tutti i contratti in essere vanno prolungati fino al termine della stagione, qualunque esso sia.

Più complicata invece la gestione del calciomercato. La FIFA desidera armonizzare le finestre di mercato, anche se da sempre sono esistite differenze nelle date di apertura e chiusura del mercato nei rispettivi campionati nazionali. Considerate anche le diverse date in cui i vari campionati potrebbero riaprire. Infantino si aspetta comunque un tentativo per armonizzare la finestra per i trasferimenti. Vale ovviamente il riferimento di fine stagione: i calciatori in scadenza potrebbero trasferirsi da un campionato non concluso ad uno invece finito, ma non viceversa.

Fonte: la Gazzetta dello Sport.