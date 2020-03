FIFA: contratti allungati e finestre di mercato adattate per rispondere al Coronavirus

Con una nota comparsa sul proprio sito ufficiale, Reuters svela il nuovo documento FIFA che dovrebbe rispondere all’emergenza Coronavirus. Il documento prevederebbe l’estensione della durata dei contratti fino alla fine della stagione. Anche oltre quindi la data del 30 giugno, giorno in cui i contratti dovrebbero scadere per la stagione in corso.

Nel documento confidenziale svelato da Reuters si parla anche della modifica delle date di apertura e chiusura del calciomercato. Esse slitterebbero infatti in avanti in accordo con la conclusione dei campionati e delle coppe europee. Oltre a questo, nel documento sarebbe presente una esortazione a club e giocatori a lavorare insieme per trovare una soluzione al pagamento degli stipendi durante le interruzioni.