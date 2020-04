Ferrero: “Follia far riprendere il campionato”

Ospite di TMW Radio, Massimo Ferrero ha parlato della possibile di ripresa del campionato e di come secondo lui non vi siano le condizioni necessarie per ripartire. Nelle sue dichiarazioni anche una bizzarra proposta, probabilmente una provocazione, verso coloro che intendono far ripartire il campionato.

Qui le sue dichiarazioni:

“Se vogliono faccio da cavia per il vaccino pur di riprendere. Ma chi urla alla ripresa fa solo demagogia. La cosa più importante è sconfiggere il Coronavirus, altrimenti si fa propaganda. Si può riprendere con delle precauzioni? Ma quali precauzioni durante gli allenamenti? Coi calciatori a quattro metri l’uno dall’altro e l’allenatore col megafono dal balcone? Per me è pura follia!”