Ferrero: “Abbiamo avuto 10 positivi, ora pronti a sfidare chiunque”

Dieci positivi al virus in casa Samp nei mesi di emergenza acuta e una situazione di classifica ora difficile con la zona retrocessione molto vicina. Il presidente della Samp Massimo Ferrero ne ha parlato a Dagospia:

“Siamo stati sfortunati, abbiamo avuto 10 positivi – si legge su Sampnews 24 – Fortunatamente stanno tutti benissimo e da un male bisogna tirare fuori un bene. Io lo vedo come un segnale di Dio, spero in un campionato migliore e siamo pronti a sfidare chiunque. Ripresa della Serie A? Quando vedi i camion dell’esercito che trasportano bare pensi sia fuori luogo parlare di calcio. Porte chiuse? Il campionato è stato iniziato e va portato a termine, ma senza paura di far ritornare la gente allo stadio”.