Ferguson torna in Scozia: cosa succede

Il Resto del Carlino di oggi rassicura sul fatto che il centrocampista del Bologna sia rientrato in patria per sistemare i documenti, visto che dopo la Brexit i cittadini britannici hanno necessità del visto per poter soggiornare in Italia. La sua assenza sotto le Due Torri sarà breve: Ferguson dovrebbe rientrare tra oggi e domani in città ed essere quindi convocabile per la sfida contro il Cosenza di Coppa Italia.