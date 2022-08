Ferguson, contro la Lazio il forfait è assicurato

Il centrocampista scozzese sarà sicuramente assente nella sfida di questa sera contro il Cosenza: dopo essere volato in madre patria per sbrigare alcune faccende burocratiche, Ferguson è tornato a Bologna ma Mihajlovic ha preferito non convocarlo per la gara di Coppa Italia. Anche perchè tra sei giorni, contro la Lazio, lo scozzese non potrà scendere ugualmente in campo: il Corriere dello Sport ricorda infatti che Ferguson deve ancora scontare la squalifica rimediata nell'ultima stagione nel campionato scozzese, il che significa che nella trasferta dell'Olimpico non partirà con la squadra. Il suo esordio non avverrà quindi prima della seconda giornata.