Fenucci: “Vicini a finanziamento e partner per il Restyling. Ripresa? Solo in sicurezza”

Ospite della trasmissione Il Volo del Colibrì, organizzata dalla Fondazione Innovazione Urbana con la collaborazione del Comune di Bologna, l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci si è espresso sullo stato dell’arte relativamente al Restyling del Dall’Ara e alla ripresa del campionato. Si parte dalle strutture.

“Grazie alla tecnologia in questa fase di pandemia siamo riusciti a gestire meglio il tempo – ha affermato – Siamo vicinissimi alla firma del contratto con il Credito Sportivo per il finanziamento e, fissato questo punto, potremo andare avanti nella presentazione ufficiale. Siamo anche vicini alla definizione del partner che ci accompagnerà in questa avventura, mancano solo alcuni documenti formali. Passata l’emergenza dovremo fare ripartire il paese e questa per me è una occasione, noi stiamo portando avanti la prima partnership pubblico-privato in Italia e può essere un motore per l’economia del territorio”.