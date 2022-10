Fenucci: “Società esposte a perdite. Io in discussione? Calcio è in situazione critica”

Bilanci inficiati dalla pandemia, Thiago Motta che sta dando una identità alla squadra. Claudio Fenucci ha disegnato il momento del Bologna dopo l'assemblea dei soci e la vittoria sul Lecce. Saputo ripiana e non c'è di preoccuparsi, ma il livello delle plusvalenze scende e non riesce a coprire il valore degli ammortamenti. Il bilancio dell'amministratore delegato che dipinge un mondo del calcio in situazione critica:

"Io in discussione? Sono nel calcio da tanti anni e di bilanci con il segno più ne ho visti pochi in carriera - le sue parole a margine della presentazione del master di primo livello in comunicazione e marketing dello sport - La situazione dell'industria del calcio italiano è critica, perché il settore era entrato debole nella pandemia e il Covid ha acuito questo stress finanziario. Negli ultimi due anni i primi sei club hanno accumulato perdite per 1.4 miliardi, qualche domanda sulla sostenibilità dobbiamo porcela. In Spagna hanno iniziato a lavorare sul salari cap, serve espansione dei ricavi e contenimento dei cosi".