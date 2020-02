Fenucci sul restyling: “Ravenna prima opzione. Tempi per tornare al Dall’Ara? 15-18 mesi”

“La questione stadio sta avendo qualche problema, ma è tutto sotto controllo. Seguiamo un percorso programmato, ci sono trattative lunghe. Adesso abbiamo un’offerta in linea con la nostra idea, quindi andremo avanti. Nei prossimi giorni presenteremo al comune il progetto non solo da un punto di vista architettonico, ma anche economico. Stiamo definendo il tutto da un punto di vista burocratico. La principale soluzione è Ravenna, ma è ancora solo un’ipotesi ‘esplorativa’: ci sono opzioni meno attraenti dal punto di vista ambientale e dell’ordine pubblico, altre invece lo sono da un punto di vista logistico. Non dipende solo dalle squadre, ma anche dalle disponibilità dei comuni. Purtroppo non possiamo prendere in considerazione Reggio Emilia, che già ospita due squadre. Tempi? Per tornare ad ospitare le gare al Dall’Ara la stima dice 15-18 mesi da quando inizieranno i lavori: considerando anche l’estate, si parla di una stagione più qualche altra partita. Ci tengo a sottolineare però che noi non abbiamo fretta, vogliamo fare le cose per bene: non so se inizieremo nel 2021 o nel 2022. Giocare in contemporanea allo svolgimento dei lavori all’interno dell’impianto? Impossibile”.

