Fenucci: “Noi vicini a Zaki e Mihajlovic. Sinisa ci ha chiesto di giudicarlo come allenatore”

Le parole di Claudio Fenucci

"E' stata una vicenda che abbiamo seguito con molta passione, Patrick è figlio adottivo della nostra città. Bologna si è mobilitata e noi con lei. Abbiamo un grande affetto per lui e la nostra speranza è di vederlo il prima possibile a Bologna - le parole del dirigente - Mihajlovic? Sta affrontando questa situazione con lo spirito di sempre, noi pensiamo a lui come nostro allenatore perché ce lo ha chiesto. Chiede di essere giudicato come allenatore del Bologna e non come paziente. Noi siamo con lui".